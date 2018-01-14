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مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات فى حريق وتدافع بالبرتغال

الأحد، 14 يناير 2018 03:01 ص
مصرع 8 أشخاص وإصابة العشرات فى حريق وتدافع بالبرتغال حريق فى البرتغال- أرشيفية


(رويترز)
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قال مسؤولون، إن ما لا يقل عن 8 أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب العشرات فى حريق وتدافع فى جمعية ترفيه محلية فى بلدة فيلا نوفا دا رينيا بشمال البرتغال ليل السبت.

وقال رئيس البلدية خوسيه انطونيو دى جيسوس فى تصريحات نقلها التلفزيونية، إن أكثر من 60 شخصا كانوا فى المبنى المكون من طابقين على بعد 260 كيلومترا إلى شمال شرق لشبونة عندما اندلع الحريق.

ولم يذكر سبب الحريق لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن انفجار سخان للمياه هو السبب على الأرجح.

 


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