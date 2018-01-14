video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 05:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 21 شخصا وإصابة 38 أخرين إثر سقوط حافلة فى أحد الأودية بالكاميرون

الأحد، 14 يناير 2018 09:12 م
مصرع 21 شخصا وإصابة 38 أخرين إثر سقوط حافلة فى أحد الأودية بالكاميرون سقوط حافلة


أ ش أ
إضافة تعليق

لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 38 آخرون إثر انحراف إحدى الحافلات عن مسارها غرب الكاميرون .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحافلة خرجت عن مسارها واصطدمت بشجرة ثم سقطت بأحد الأودية العميقة فى منطقة (ويست ريجين)، غرب الكاميرون.

وصرح حاكم تلك المنطقة اوا فوكا بأنه من المبكر تحديد سبب وقوع الحادث على وجه الدقة، مشيرا إلى أن سائق الحافلة من بين المصابين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

25 قتيلا جراء سقوط حافلة فى واد ببيرو

ارتفاع عدد ضحايا سقوط حافلة فوق شاطىء صخرى فى بيرو إلى 50 قتيلا

سقوط حافلة

الكاميرون

أخبار الكاميرون



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

فوائد الجرجير عديدة منها الوقاية من سرطان الثدى والمستقيم

فوائد الجرجير عديدة منها الوقاية من سرطان الثدى والمستقيم

صور.. حاتم بن عرفة يحقق إنجازا تاريخيا بعيدا عن كرة القدم

صور.. حاتم بن عرفة يحقق إنجازا تاريخيا بعيدا عن كرة القدم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة