مصرع 21 شخصا وإصابة 38 أخرين إثر سقوط حافلة فى أحد الأودية بالكاميرون

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لقى 21 شخصا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 38 آخرون إثر انحراف إحدى الحافلات عن مسارها غرب الكاميرون .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحافلة خرجت عن مسارها واصطدمت بشجرة ثم سقطت بأحد الأودية العميقة فى منطقة (ويست ريجين)، غرب الكاميرون.

وصرح حاكم تلك المنطقة اوا فوكا بأنه من المبكر تحديد سبب وقوع الحادث على وجه الدقة، مشيرا إلى أن سائق الحافلة من بين المصابين.