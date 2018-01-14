مصدر: غلق مكتب محافظ المنوفية المتهم فى قضايا فساد ووضع حراسة أمنية عليه





المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أنه تم غلق مكتب محافظ المنوفية بالديوان العام بشبين الكوم، وتم وضع حراسة أمنية أمامه، ومنع جميع الموظفين من الدخول داخل المكتب.

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على محافظ المنوفية، خارج مبنى الديوان العام ومقر استراحته بشبين الكوم مع رجلى أعمال حال قيامه بتخصيص قطعة أرض لأحدهما بمدينة السادات.

وعلم "اليوم السابع" أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال وهو "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والذى ستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.