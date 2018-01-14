video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصادر: محافظ المنوفية غادر الاستراحة فى طريقة إلى السادات قبل القبض عليه

الأحد، 14 يناير 2018 10:44 م
مصادر: محافظ المنوفية غادر الاستراحة فى طريقة إلى السادات قبل القبض عليه محافظ المنوفية


المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر
إضافة تعليق

أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، أن هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، غادر استراحته بمدينة شبين الكوم، قبل أقل من ساعة فى طريقة إلى مدينة السادات للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح عدد من المشروعات غدا.

وأضافت مصادر بالديوان، أنهم تفاجئوا بخبر القبض على المحافظ، وما تم من الرقابة الإدارية، مؤكدة أن الأمر جاء بشكل سريع ولم يتوقع أحد أن يحدث هذا الأمر.

فيما تسود أروقة الديوان العام محافظة المنوفية الآن حالة من الهدوء المختلط بالقلق الشديد بين جميع المتواجدين من الموظفين القليلين بالديوان.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التحفظ على أى أوراق للمحافظ بمكتبه حتى الآن وأن الأمر طبيعى ولم يحدث أى شىء بالديوان العام، فى انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة.

كان "اليوم السابع"، قد علم أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كل ما تريد معرفته عن محافظ المنوفية المقبوض عليه بتهمة وقائع فساد.. أستاذ القانون الإدارى يقع فى المحظور.. عمله السابق لـ 16 عاما فى إدارة المتابعة لم يمنعه من التورط فى تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ المنوفية

الرقابة الادارية

القبض على محافظ المنوفية



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة