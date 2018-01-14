مصادر: محافظ المنوفية غادر الاستراحة فى طريقة إلى السادات قبل القبض عليه





المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر

أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، أن هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، غادر استراحته بمدينة شبين الكوم، قبل أقل من ساعة فى طريقة إلى مدينة السادات للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح عدد من المشروعات غدا.

وأضافت مصادر بالديوان، أنهم تفاجئوا بخبر القبض على المحافظ، وما تم من الرقابة الإدارية، مؤكدة أن الأمر جاء بشكل سريع ولم يتوقع أحد أن يحدث هذا الأمر.

فيما تسود أروقة الديوان العام محافظة المنوفية الآن حالة من الهدوء المختلط بالقلق الشديد بين جميع المتواجدين من الموظفين القليلين بالديوان.

وأكدت المصادر أنه لم يتم التحفظ على أى أوراق للمحافظ بمكتبه حتى الآن وأن الأمر طبيعى ولم يحدث أى شىء بالديوان العام، فى انتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة.

كان "اليوم السابع"، قد علم أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم القاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى سيتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.