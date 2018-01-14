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مصادر: محافظ المنوفية المقبوض عليه متواجد حاليا بمبنى الرقابة الإدارية

الأحد، 14 يناير 2018 10:45 م
مصادر: محافظ المنوفية المقبوض عليه متواجد حاليا بمبنى الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية


المنوفية - محمد فتحى
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قالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، الذى أُلقى القبض عليه اليوم بتهمة تلقى رشوة قدرها 2 مليون جنيه، متواجد حاليا داخل مقر الرقابة الإدارية، وسيتم عرضه خلال ساعات على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه.

 

وأشارت المصادر إلى أنه تم إلقاء القبض على عبد الباسط واثنين من رجال الأعمال فى مدينة السادات بالمنوفية، من خلال مأمورية مشتركة من رجال الرقابة الإدارية بالقاهرة والمنوفية.

 

وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

 

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والذى ستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.

 


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