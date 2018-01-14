مصادر: شكوى من أحد العاملين بالمحافظة سابقا أوقعت محافظ المنوفية





المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

قالت المصادر إن إجراءات القبض على محافظ المنوفية تمت عقب بلاغ مقدم من أحد العاملين السابقين بديوان عام المحافظة، علاوة على وجود تسجيلات للعديد من المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم.

وعلم "اليوم السابع" أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمدينة السادات، بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال وهو "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والذى ستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.