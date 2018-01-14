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مسلحون يخطفون 3 أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة فى ليبيا

الأحد، 14 يناير 2018 11:55 ص
مسلحون يخطفون 3 أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة فى ليبيا ليبيا - أرشيفية


وكالات الأنباء
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قالت وسائل إعلام ليبية، إن مسلحين قاموا باختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، فى مدينة سبها جنوب ليبيا، ونقلها إلى جهة مجهولة، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد.

ونقلت "قناة ليبيا"، عن رئيس قسم التحرى والضبط فى مديرية الأمن الوطنى بسبها، يحيى شوايل، أن 3 أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة اختفوا قرب مدينة سبها، موضحًا أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة 40 كيلو مترا تقريبا، مؤكدا أن البعثة فتحت محضرا رسميا فى الواقعة بمديرية أمن سبها، التى باشرت بدورها البحث والتحرى.

والمندوبة رانيا خرمة، من أصل فلسطينى، وتحمل الجنسية الإسبانية، واختطفت عندما كانت فى الطريق الرابط بين مدينتى براك الشاطئ، وسبها، جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية، عن السائق الذى كان يرافقهم، حيث كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التى كانت قادمة من العاصمة طرابلس، وذلك على مشارف مدينة سبها، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبى فايز خير الله، الذى يعمل فى المنظمة، بعد أن تم وضعهما فى صندوق السيارة مقيدين ومعصوبى الأعين، فى حين أبقوا على رانيا واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال فى قبضة الخاطفين".


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