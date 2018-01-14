مسرّب المعلومات لموقع ويكيليكس يترشح للكونجرس الأمريكى





أ ف ب

ترشح العسكرى الأمريكى السابق المتحول جنسيا تشيلسى مانينج الذى سرب معلومات سرية نشرت عبر "ويكيليكس"، إلى الكونجرس الأمريكى عن ولاية ميريلاند، بحسب وثيقة نشرت السبت.

وتدرج الوثيقة الصادرة عن اللجنة الفدرالية للانتخابات تشيلسى إليزابيث مانينج من شمال بيثيزدا، ميريلاند مرشحة لمجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي.

وبذلك يكون الجندى السابق المدان بتهمة الخيانة فى 2010 وأطلق سراحه فى مايو الماضى انتقل من موقع الإدانة إلى صفة مرشح للكونجرس فى أقل من عام تصدر خلاله عناوين الأخبار.

وفى العام 2010، سرب الجندى برادلى مانينج (تشيلسى مانينغ حاليا) عبر "ويكيليكس" أكثر من 700 الف وثيقة سرية تتعلق بالحرب فى العراق وافغانستان إضافة إلى أكثر من 250 الف مراسلة دبلوماسية أثارت انزعاجا كبيرا للدبلوماسية الأمريكية.