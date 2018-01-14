"مستثمرى البحر الأحمر": قطاع السياحة يحتاج قيادة شابة والمشاط جاءت فى وقتها





كتبت - ميرفت رشاد

رانيا المشاط قيادة شابة

أكد المهندس ماجد الحيدرى، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أن اختيار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة جاء فى وقته تماماً، مشيراً إلى أن الوزير السابق كانت له مشكلات كبيرة مع قطاع السياحة وأصحاب الشركات السياحية.

وأضاف الحيدرى، فى بيان صحفى ،اليوم الأحد، أن وزارة السياحة كانت فى أشد الاحتياج لقيادة شابة، تتمتع بمرونة ونظرة دولية وهو ما يتوفر فى الوزيرة الجديدة، والتى تمتلك خبرة كبيرة اكتسبتها من خلال عملها بالبنك المركزى المصرى والبنك الدولى.

وأشار الحيدرى إلى أن السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد، لافتاً إلى أن الوزيرة الجديدة تمتلك خبرة عملية تمنحها القدرة على جذب سائح بسعر عالى، وتحقيق أعلى ليالى سياحية بالسعر المناسب، وهو ما يعانى منه القطاع، حيث انخفضت أسعار الليالى السياحية كثيراً خلال الفترة الماضية.

وأوضح الحيدرى، أن القطاع السياحى متنوع، وهناك أنشطة كثيرة ضمن القطاع غير مستغلة حتى الآن برغم توفر المحفزات اللازمة لها، مثل السياحة العلاجية، مؤكداً أن مصر تتميز بمناخ جيد طوال العام وشواطئ متميزة، ولديها قوى عاملة مؤهلة من الأطباء والعمالة العادية لإنجاح هذا النشاط، كما أن بها مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب بأسوان وهو صرح عالمى يحتاج للتسويق بشكل جيد.

ولفت رئيس جمعية مستثمرى البحر الاحمر إلى أن السياحة الثقافية لها مستقبل واعد فى مصر، خاصة وأنها تملك أكثر من ثلث آثار العالم، وهذا النشاط مناسب تماماً لكبار السن، ولدينا أماكن مميزة لإنجاحه فى القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

وأكد الحيدري، أن قطاع السياحة يمرّ بمرحلة محورية تتطلب عقلية شابة مرنة لديها الجديد فى أساليب الإدارة، وتمتلك إتصالات دولية ناجحة، مشيراً إلى أن الوزيرة الجديدة تمتلك هذه الأدوات، وذلك بالتزامن مع بدء عودة السياحة الروسية التى لا تقتصر على روسيا وحدها بل تمتد لعدة دول بجوار روسيا.

وطالب الحيدري، الوزيرة رانيا المشاط، بإقامة علاقة وطيدة مع رجال السياحة سواء أصاحب الفنادق أو الشركات السياحية، متمنياً لها التوفيق فى مهمتها المقبلة، مؤكداً أن كل رجال الأعمال فى المجال السياحى تواقين إلى إقامة علاقة عمل قوية لصالح النشاط.