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مسئول لبنانى: انفجار صيدا يدفعنا للدعوة من أجل اليقظة والوعى

الأحد، 14 يناير 2018 03:16 م
مسئول لبنانى: انفجار صيدا يدفعنا للدعوة من أجل اليقظة والوعى انفجار فى صيدا ـ صورة أرشيفية


بيروت (أ ش أ)
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استنكر رئيس بلدية صيدا اللبنانية المهندس محمد السعودى الإنفجار الذى وقع ظهر اليوم فى حى الوسطانى السكنى فى المدينة وأدى إلى اصابة الفلسطينى محمد حمدان بجروح.

وقال السعودى ـ فى بيان اليوم ـ " إن ما جرى يدفعنا للدعوة من أجل اليقظة والوعى فى هذه المرحلة الحساسة ونشد على أيدى القوى الأمنية والعسكرية الساهرة للحفاظ على الأمن فى هذا البلد"،لافتا إلى أنه يجب على الجميع التعاون معها لتحقيق هذه الغاية.

من جهته صرح أسامة سعد،عضو سابق فى المجلس النيابى اللبنانى عن منطقة "صيدا" وزعيم "التنظيم الشعبى الناصرى " أن محمد حمدان،الذى أصيب فى انفجار سيارته بمدينة صيدا - جنوب لبنان - يخضع حاليا لعملية جراحية فى قدميه بأحد المراكز الطبية،وأن حالته مستقرة

وأشار فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن محمد حمدان " المصاب " فلسطينى،لافتا إلى أن القوة الأمنية قدرت العبوة التى انفجرت بالسيارة بمائتى كيلوجرام من المتفجرات،وأن الانفجار وقع بالقرب من المدخل الشمالى لمدينة صيدا، وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن وقوع ضحايا،وإنما أدى إلى إصابة واحدة تعرض لها،صاحب السيارة الذى يدعى  محمد حمدان.

من جهتها أعلنت حركة حماس أن المدعو محمد حمدان المستهدف بانفجار صيدا جنوب لبنان الذى وقع ظهر اليوم هو كادر تنظيمى من كوادر الحركة فى مدينة صيدا ومن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى لبنان

وأشارت حركة حماس ـ فى بيان أذاعته وسائل إعلام لبنانية ـ أن المؤشرات الأولية تميل إلى وجود أصابع اسرائيلية وراء الحادث.


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