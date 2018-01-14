مدير المرور يتفقد الارتكازات الأمنية على الطرق السريعة

مدير المرور يتفقد الارتكازات الأمنية على الطرق السريعةالأحد، 14 يناير 2018 08:49 ص
حملات مرورية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .
ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
وأشرف مساعد وزير الداخلية للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
إضافة تعليق
"غجرى" يستعين بــ7 من أقاربه للانتقام من خطيبته السابقة بالجيزة.. اقتحم منزلها وقتل شقيقها وشرع فى قتل شقيقتها.. والد الضحية: المتهم حاول اختطاف ابنتى ورصاصة فى الرأس أنهت حياة ابنى قبل ليلتين من حفل زفافه
أوسكار "صحافة المواطن" للجهات الأكثر استجابة لشكاوى قراء "اليوم السابع".. الصرف الصحى بالقاهرة فى المقدمة للعام الثانى.. "مياه الشرب" فى المركز الثانى.. الصحة والكهرباء أفضل الوزارات.. والجيزة أفضل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة