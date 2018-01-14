محافظ كفر الشيخ: "السيسي" يفتتح مشروعات صحية وتعليمية بالمحافظة غدا





كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتشرف بافتتاح عددا ًمن المشروعات الخدمية العملاقة فى قطاع الصحة والتعليم بمحافظة كفرالشيخ ضمن المشروعات التى سيفتتحها غداً الاثنين عبر الفيديو كونفراس، من بينها المستشفى الجامعى ومستشفى سيدى غازى المركزى ومستشفى برج البرلس المركزى بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين.

وأكد نصر، فى بيان اليوم، أن تكلفة مستشفى سيدى غازى المركزى بلغت200مليون جنيه فى حين بلغت تكلفة مستشفى برج البرلس 70مليون جنيه والمستشفى الجامعى 390مليون جنيه ومدرسة المتفوقين100مليون جنيه، وذلك قرابة 800مليون جنيه.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن مدرسة المتفوقين أصبحت جاهزة للافتتاح عقب تشغيلها تجريبيا لمدة عامين، وتضم18فصلا دراسيا للمرحلة الثانوية بسعة 450 طالبا، وفندقا لإقامة طلاب المدرسة إقامة كاملة بتكلفة 100مليون جنيه ويتم اختيار الطلاب وفقا لمعايير محددة لضمان تفوقهم الدراسى وقد حصد طلاب المدرسة، خلال العاميين الماضيين أكثر من50جائزة محلية ودولية.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ أنه من المنتظر أن يتم افتتاح المستشفى الجامعى الذى يعد الأحداث بين المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية بتكلفة 390مليون جنيه، ويتكون من 7طوابق و3مبان خدمية للخدمات الإدارية والفنية والسكن، ويضم423سريراً، وأشار إلى أن المستشفى مجهز وفقا ًللمعايير الدولية وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية وتدريب الأطباء والأطقم المعاونة بالخارج ليكونوا على دراية كاملة باستخدام هذه الأجهزة للوصول إلى أفضل مستوى للخدمات المقدمة للمواطنين.