محافظ سوهاج: استمرار ورش العمل حول خطة برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات





سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن استمرار ورش العمل بديوان عام المحافظة للبدء فى تنفيذ خطة برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية والخدمية ، بحضور اللواء عمرو عزمي سكرتير عام المحافظة ، والمحاسب كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة ، والدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية ورئيس المكتب التنسيقى للمشروع بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية للتخطيط والدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة ووكلاء الوزرات والمصالح والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والقري والأحياء والأحياء .

وأكد هشام الهلباوي على ضرورة أن يقوم كل رئيس قرية بجمع كل البيانات التى تخص الوحدة القروية والقرى التى تشملها ومعرفة العزب والنجوع التى لم تصلها مياه الشرب والكهرباء ووضعها في الأولوية لتنفيذ تلك المشروعات.