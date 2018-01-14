محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظةالأحد، 14 يناير 2018 06:55 م
محافظ القليوبية
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية القرار رقم 44 لسنة 2018 بتعيين رؤساء للوحدات القروية بجميع مراكز المحافظة حيث تم تكليف 25 رئيس وحدة قروية بالعمل كرئيس للوحدة المحلية للمرة الأولى.
حيث تم تكليف 3 رؤساء وحدات محلية بمدينة القناطر و4 رؤساء وحدات محلية بمدينة الخانكة و5 رؤساء وحدات محلية لمدينة قليوب، و2 رؤساء وحدات محلية لمدينة كفر شكر،و4 رؤساء وحدات محلية لمدينة طوخ، و6 رؤساء وحدات محلية لمدينة شبين القناطر ورئيس وحدة محلية لمدينة بنها وتم اختيارهم من المتقدمين لمسابقة الوحدات القروية والتى قد اعلن عنها المحافظ وذلك لتجديد الدماء بالوحدات القروية وقد تم عمل اختبارات تحريرية وشفوية ومقابله شخصية للمتقدمين وتدريب نظرى وعملى امتد لمدة اسبوعا كاملا وذلك لاختيار افضل العناصر.
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