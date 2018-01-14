محافظ القاهرة: مسابقة بين 38 حى لرفع مستوى النظافة بالشوارع

محافظ القاهرة: مسابقة بين 38 حى لرفع مستوى النظافة بالشوارعالأحد، 14 يناير 2018 12:07 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، استمرار حملة"خليك زى أدم ومترميش حاجة على الأرض"، فى نشر فعالياتها بأحياء القاهرة المختلفة، لإعادة الوجه الحضارى للقاهرة كواحدة من أهم عواصم العالم، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مسابقة بين 38 حى بالقاهرة وتقييم أعمالهم وفعالياتهم شهرياً، ومنح مكافأة مالية لأفضل 3 أحياء شهرياُ بناء على تفاعل شباب الحى من المدارس ومراكز الشباب والتجمعات الطلابية، ومشاركة المجتمع المدنى ممثلاً فى الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين.
يذكر أن حملة " خليك زى آدم " هى مبادرة توعوية أطلقتها محافظة القاهرة بداية الشهر الجارى، وقد تم اختيار اسم آدم وهو اسم أبو الخليقة ويطلق على كافة البشر دون النظر إلى دين أو جنس أو سن.
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