محافظ الغربية: أشعر بمعاناة المواطنين من نفق الشون واقترحت إنشاء كوبرى بسلم كهربى





الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، أنه تم إنشاء نفق الشون بالمحلة الكبرى لتفادى وقوع حوادث قطارات، والتى يروح ضحيتها عشرات المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه يشعر بمعاناة المواطنين المستمرة من النفق، من حيث حدوث تسريب للمياه الجوفية، وضيق النفق، ومعاناة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أنه تم عرض الأمر على الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزير النقل، وتم مقابلة وزير النقل، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسحلة، وعرض عليهم معاناة المواطنين، وأن النفق سيئ ويجب إيجاد بديل له،لما يمثل من خطورة على المواطنين، فضلاً عن عدم استطاعة كبار السن العبور منه، مشيرًا إلى أنه يتم سحب المياه لتسهيل إمكانية السير.

وأكد المحافظ، أنه رفع مذكرة للهيئة الهندسية ووزارة النقل لإنشاء كوبرى علوى بسلم كهرباء صعود فقط للتخفيف عن المواطنين، لافتًا أنه تم إعداد تقرير بقيمة إنشاء النقق 5 مليون جنيه وستساهم المحافظة فى إنشائه حال موافقة وزير النقل.

وأوضح المحافظ، أنه عرض على وزير النقل عمل فتحه فى سور السكة الحديد، إلا أنه رفض لكونه يمثل خطورة على حياة المواطنين.