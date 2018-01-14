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محافظ البحر الأحمر: ضخ المياه طوال اليوم بالغردقة اعتبارًا من الشهر المقبل

الأحد، 14 يناير 2018 02:23 م
محافظ البحر الأحمر: ضخ المياه طوال اليوم بالغردقة اعتبارًا من الشهر المقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن أنه سيتم ضخ المياه طوال اليوم وبشكل دورى، اعتبارا من الشهر المقبل للمنازل بمدينة الغردقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، لمناقشة استعدادات العيد القومى للمحافظة، وأصدر المحافظ تعليماته إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة الغردقة بتوعية المواطنين، بحيث يتم القضاء نهائيا على الخزانات الارضية حفاظا على سلامة الأهالى المحافظة الساحلية. 

ومن ناحية أخرى وجه المحافظ مدير شركة الكهرباء بالمحافظة بدراسة مد خط الكهرباء بطريق سفاجا -مرسى علم، مشيرا إلى أن ازدواج طريق سفاجا -مرسى علم سيمتد إلى برانيس. 

كما أكد المحافظ على أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الاحتفالات بحيث تظهر المحافظة فى أبهى صورها خلال العيد القومى مشيرا أن الاحتفالات لا تقتصر على مدينة الغردقة فقط انما ستشمل كافة مدن المحافظة الساحلية. 

ومن ناحية أخرى أصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء المدن بعمل ملف كامل عن كافة الانجازات والمشروعات التى تمت على أرض الواقع داخل الحدود الادارية لكل مدينة خلال الأربعة سنوات الماضية، موضحًا إلى أن ما تم خلال هذه الفترة أضعاف أضعاف ما تم خلال الفترة السابقة لعام 2013.

وأكد المحافظ البحر الأحمر أن فعاليات برنامج صباح الخير يا مصر ستنقل على الهواء مباشرة من ممشى شارع النصر وشارع شيرى خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة.. 

وفى ذات السياق اكد المحافظ على التنسيق مع المستشار العسكرى ومديرية أمن البحر الاحمر للاشتراك فى موكب الزهور وتحديد خط سير الدرجات البخارية مشيرا انه من اهم اهداف العيد القومى العمل الدائم على تنشيط حركة السياحة بمختلف مدن المحافظة. 

فيما أكد محافظ البحر الأحمر، على أن سيتم افتتاح وتفقد العديد من المشروعات الخدمية بكافة مدن المحافظة الساحلية احتفالا بالعيد القومى. 

يذكر أن العيد القومى لمحافظة البحر الأحمر يتزامن مع ذكرى انتصار القوات المسلحة على العدوان الإسرائيلى فى ملحمة تاريخية على جزيرة شدوان بالغردقة حيث قام أهالى المدينة بمساعدة القوات المسلحة فى دحر العدو عند الهجوم على الجزيرة عام 1970م.

 


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