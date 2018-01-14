محافظة الإسكندرية: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا





الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيان أشارت فيه إلى أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر ، فإن هناك توقعات بهطول أمطار خلال الفترة من اليوم 14 يناير وحتى 16 يناير الجارى، واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية اليوم.

وأكدت المحافظة فى بيانها اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا قد تصل إلى 1 مم على السواحل الشمالية، أما يوم 16 يناير فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين بضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات الدورية لخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، وفى حالة حدوث أى حالات طارئة الاتصال بالخط الساخن للمحافظة 114 وأرقام الخطوط الأرضية "4234132 - 4234131 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136".