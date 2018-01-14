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الأحد، 14 يناير 2018 06:34 م
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متحدث إيرانى: 25 شخصا لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة

الأحد، 14 يناير 2018 05:05 م
متحدث إيرانى: 25 شخصا لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة احتجاجات إيران


أ ش أ
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أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانى غلام حسين محسنى أجيهى اليوم الأحد أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم خلال موجة الاحتجاجات ضد الحكومة الشهر الماضى، مؤكدا أن أيا منهم لم يلق حتفه على يد قوات الأمن.

وأعلن المدعى العام بالعاصمة طهران عباس جعفرى دولت أبادى - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأمريكية - أنه تم الإفراج عن نحو 440 شخصا ممن وصفهم بـ"مثيرى الشغب" فى العاصمة طهران، مؤكدا أن 55 شخصا ما زالوا معتقلين لدى السلطات بالعاصمة على خلفية الاحتجاجات.


ولا يعرف على وجه التحديد عدد المتظاهرين المحتجزين لدى سلطات الأمن إلا أن البرلمانى الإصلاحى محمود الصادقى كان قد أعلن الأسبوع الماضى أن السلطات تحتجز ما يقرب من 3700 شخص شاركوا فى الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد.

 
وشهدت إيران موجات ضخمة من التظاهرات المناهضة للفساد وارتفاع الأسعار وتدنى الأحوال الاقتصادية.

 


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