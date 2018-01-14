لجنة أمريكية تفتح تحقيقا فى تحذير خاطئ من صاروخ باليستى موجه إلى هاواى

لجنة أمريكية تفتح تحقيقا فى تحذير خاطئ من صاروخ باليستى موجه إلى هاواىالأحد، 14 يناير 2018 12:00 ص
الكونجرس الأمريكى
(رويترز)
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قال رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، إن اللجنة فتحت "تحقيقا شاملا" بشأن التحذير الطارئ، الذى أرسل بشكل خاطئ، من أن صاروخا باليستيا جرى توجيهه إلى هاواي.
وقال أجيت باى رئيس اللجنة على تويتر: "اللجنة بدأت تحقيقا شاملا فى التحذير الطارئ الخاطئ الذى أرسل إلى سكان هاواي".
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