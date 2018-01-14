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الأحد، 14 يناير 2018 06:15 ص
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لجنة أمريكية تفتح تحقيقا فى تحذير خاطئ من صاروخ باليستى موجه إلى هاواى

الأحد، 14 يناير 2018 12:00 ص
لجنة أمريكية تفتح تحقيقا فى تحذير خاطئ من صاروخ باليستى موجه إلى هاواى الكونجرس الأمريكى


(رويترز)
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قال رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، إن اللجنة فتحت "تحقيقا شاملا" بشأن التحذير الطارئ، الذى أرسل بشكل خاطئ، من أن صاروخا باليستيا جرى توجيهه إلى هاواي.

وقال أجيت باى رئيس اللجنة على تويتر: "اللجنة بدأت تحقيقا شاملا فى التحذير الطارئ الخاطئ الذى أرسل إلى سكان هاواي".


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هاواى

صاروخ باليستى

امريكا

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