كل ما تريد معرفته عن محافظ المنوفية المقبوض عليه بتهمة وقائع فساد





المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

ألقت الرقابة الإدارية، منذ قليل، القبض على هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على خلفية العديد من وقائع الفساد، وفى السطور التالية نرصد كل ما تريد معرفته عن محافظ المنوفية.

ولد الدكتور هشام عبد الباسط يونس فى 1 أكتوبر 1971، ويبلغ من العمر 44 عامًا، من مواليد منطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، وحصل على ليسانس حقوق وآداب ودكتوراه فى القانون الإدارى، وشغل منصب رئيس مركز ومدينة السادات منذ 30 يوليو 2007 على مدار 8 سنوات، كما شغل منصب عضو بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة منذ 1990 وحتى 2006 ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس مدينة بركة السبع.

كما حصل عبد الباسط على 6 دورات لتنمية مهارات رؤساء المدن فى مجالات الشئون القانونية، والحاسب الآلى وأملاك الدولة والتخطيط وشئون العاملين والشئون الهندسية بمعهد تدريب الإدارة العامة بسقارة خلال 2007 – 2008 – 2009 – 2010، كما حصل على عدة دورات تدريبية ومنها الدورة الرفيعة فى أعمال الرقابة وتقييم الأداء بمعهد إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من 5 فبراير 2006 إلى 25 مارس 2006، كما حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بتقدير عام امتياز، والدورة المنعقدة فى برنامج قادة المستقبل بمعهد تدريب الإدارة المحلية والحصول على تقدير امتياز والمركز الأول فى الفترة من 6 أبريل 2003 حتى 27 مايو 2003، والدورة العليا لرسم السياسات وإعداد القادة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية من 3 أبريل 2009م حتى 9 يونيو 2009.

وتاتى الرياح بما لا تشتهى السفن بالقبض على محافظ المنوفية، وعلم "اليوم السابع" أن الرقابة الإدارية ألقت القبض عليه بمدينة السادات بسبب واقعة تخصيص قطعة أرض لأحد رجال الأعمال وهو "رضا ح"، وقالت مصادر إنه تم رصد القضية من جانب الرقابة الإدارية، وتسجيل المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن العديد من وقائع الفساد المتورط فيها محافظ المنوفية، والتى ستتم مواجهته بها خلال التحقيقات التى ستجريها النيابة العامة.