قوات الأمن فى الجابون تمنع معارض من السفر إلى فرنسا





ليبرفيل (أ ش أ)

منعت قوات الأمن فى الجابون المُعارض جان بينج من مغادرة البلاد والتوجه إلى فرنسا ؛ لكونه شاهدًا فى قضية مازالت قيد التحقيق.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الأحد أن منع بينج من السفر يأتى بسبب احتمالية استدعائه من قِبل قاضى التحقيقات فى قضية تتعلق بمعارض آخر تم اعتقاله فى شهر سبتمبر الماضى بالعاصمة ليبرفيل.

ومن جانبه..قال بينج إنه لم يتم إخطاره بمنعه من السفر حيث يشارك عدد من القضاة بالجابون فى إضراب غير محدد المدة وذلك منذ منتصف ديسمبر الماضى.

وبدورها .. ذكرت الحكومة الجابونية أن البلاد اعتمدت دستورًا جديدًا يوم الأربعاء الماضى كما تستعد لإجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية شهر أبريل المقبل حيث كان مخططا لها فى ديسمبر عام 2016 وتم تأجيلها مرتين.

وكان بينج (73 عامًا) قد رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى جرت فى عام 2016، وسبق أن أعلن فوزه فيها حيث تقدم الرئيس الحالى على بونجو (57 عامًا) على منافسه بـ5594 صوتًا من إجمالى 627805 ناخبين مسجلين.