قناة السويس تخصص 100 فدان للقابضة للنقل لإنشاء محطة لوجستيات (صور)





كتب عبد الحليم سالم تصوير خالد كامل

قال اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وافقت على تخصيص 100 فدان بشرق بورسعيد للشركة القابضة لإقامة منطقة لوجيستية، فضلا عن وجود فى ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان تتبع شركة بورسعيد للحاويات وتتمتع بامتيازات الجمركية.

أضاف يوسف، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن الشركة تقدمت بطلب إلى الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للحصول على حق تشغيل محطة حاويات بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى تطوير محطة الحاويات بغرب بورسعيد باستثمارات نحو 700 مليون دولار بشراكة مع جهات متعددة لتمويل هذا المشروع الضخم.

أكد يوسف، أن هناك زيادة فى معدلات حركة الحاويات داخل الموانئ مشيرا إلى نمو كبير فى حركة الحاويات بميناء دمياط.

وأشار يوسف، إلى تطوير أسطول النقل البرى الخاص بشركات الركاب الثلاث التابعة "للقابضة" حيث تم دخول 600 أتوبيس الخدمة نصيب كل شركة نحو 200 اتوبيس تبلغ تكلفة الأتوبيس الواحد 2 مليون جنيه باستثمارات اجمالية 1.2 مليار جنيه، وتم بالفعل تشغيل 320 منها سيتم توريد 280 أتوبيسا فى النصف المالى الثانى من العام الجارى، لافنا إلى أنه سيتم الانتهاء من مستودع جمركى فى منطقة مرغم خلال ستين يوما.

أوضح يوسف، أن طرح الشركات فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية قرار استثمارى يخص الشركة القابضة تلجأ إليه حسب حاجتها، مشيرا إلى أن لدينا 3 شركات مطروحة بالفعل فى البورصة، وتمت الموافقة على زيادة رأسمال المصدر والمدفوع لشركة إسكندرية للحاويات من 739 مليون جنيه إلى 744 مليون جنيه.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة تحقيق 4.800 مليار جنيه صافى أرباح نشاط خلال العام المالى 2017/2016 مع الأخذ فى الاعتبار تجنيب فرق العملة فى الميزانيات.



















































































