"قطريليكس" تفضح سفيرة الخيانة القطرية علياء آل ثانى وتكشف مؤامراتها ضد مصر





كتب آسر أحمد

كشفت صفحة قطريليكس، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن المؤامرات التى دعمتها علياء آل ثانى سفير دويلة قطر فى الأمم المتحدة.

ووصفت الصفحة علياء آل ثانى، بسفيرة الخيانة داخل هيئة الأمم المتحدة، وقالت "وجه نسائى استخدمته عصابة الدوحة لتدويل أزمتها، تميم عينها مندوباً لقطر فى الأمم المتحدة أكتوبر عام 2013"، وأضافت الصفحة فى وصفها "حملت ملف صفقة الإفراج عن إسرائيليين لدى حماس ورفض السفير الإسرائيلى دانى داتون مقابلتها بعد أن طلبت مقابلته فى سبتمبر الماضى".

وكشفت الصفحة عن المؤامرات التى خططت لها سفير الخيانة لدى الأمم المتحدة والمتمثلة فى "شكوى قطرية ضد مصر فى مجلس الأمن أغسطس 2017، أدعت فيها أن القاهرة تستغل عضويتها بالمجلس لتحقيق مصالح شخصية، بالإضافة إلى شكوتها ضد المملكة العربية السعودية بدعوى تسيس الحج، وشكواها ضد الأمارات بزعم اختراق المجال الجوى القطرى".