قصة الكود الانتخابى الممنوح من الهيئة الوطنية لتنظيم مراقبة انتخابات الرئاسة





كتبت ــ سمر سلامة

مع اقتراب السباق الانتخابي الرئاسي، يوضح "اليوم السابع" ماهية الكود الانتخابى الذي تمنحه الهيئة الوطنية للانتخابات لراغبى مراقبة الانتخابات.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بيانا بالمنظمات المستوفاة الشروط المقررة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، وتمنح لكل منها عددا من الأكواد غير قابلة للتكرار ، بالعدد المصرح به من المتابعين، وذلك لاستخدام تلك الأكواد للتسجيل من خلال الموقع الرسمى للهيئة (www.election.eg) على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد المحدد بهذا القرار.

وتتولى الهيئة فحص استمارات المتابعين المطروحة على الموقع الإلكترونى ويحق لها رفض الاستمارات غير المستوفاة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اصدرت القرار، بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث قرر أن الناخبين المقيدة أسماءهم بقاعدة بيانات الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية، وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والاحد 16، 17، 18 مارس، وداخل مصر، أيام الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء الموافقين 26، 27، 28 مارس.

وأضاف "لاشين" أنه فى حالة الإعادة سيتم إجراء الانتخابات خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19، 20، 21 إبريل، وداخل مصر أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، الموافقين 24، 25، 26 إبريل، على أن يتم اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى 2 مايو 2018 .