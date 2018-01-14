video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قتيلان و56 مصابا فى زلزال قوى هز ساحل جنوب بيرو

الأحد، 14 يناير 2018 04:20 م
قتيلان و56 مصابا فى زلزال قوى هز ساحل جنوب بيرو ريختر


أ ف ب
إضافة تعليق

هز زلزال قوته 7.1 درجة ساحل جنوب بيرو صباح اليوم الأحد فأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 56 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة الساحل الساعة 4:18 فجرا بالتوقيت المحلى (0918 بتوقيت جرينتش) على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة فى المحيط الهادى على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكارى.

وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقى حتفه فى بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة. وقال خورخى تشافيز رئيس معهد الدفاع المدنى فى بيرو لمحطة (آر.بي.بي)الإذاعية المحلية أن أنباء أفادت بسقوط قتيل ثان فى بلدة بيلا يونيون.

وذكر المعهد على تويتر أن 65 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

وقال تشافيز "هناك عدد من المنازل المتضررة ومن الممكن ارتفاع عدد الضحايا والمصابين".

وصرح وزير الصحة فى بيرو بأن هناك 17 مفقودا جراء انهيار منجم غير قانونى شرقى مدينة تشالا الساحلية بعد الزلزال.

وقالت أوسوريو إن الكهرباء انقطعت عن عدد من البلديات وانهارت طرق ومنازل من الطوب اللبن.

ومن الشائع وقوع الزلازل فى بيرو لكن منازل كثيرة فيها مبنية بمواد ضعيفة ولا يمكنها الصمود فى وجه الهزات الأرضية.

وقتل المئات فى منطقة إيكا بالبلاد إثر زلزال فى عام 2007.

وأشارت سلطات الملاحة فى بيرو إلى أن الزلزال لم يتسبب فى أمواج مد عاتية (تسونامي) على ساحل البلاد.

وشعر سكان شمال تشيلى المجاورة لجنوب بيرو بالزلزال اليوم. وذكرت سلطات الطوارئ الوطنية فى تشيلى أنه لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار بالبنية التحتية أو تعطيل للخدمات الأساسية. وقالت البحرية فى تشيلى إن الزلزال لم يتسبب فى تسونامى قبالة ساحل البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحب التحذير من احتمال وقوع موجات "تسونامى" إثر زلزال بيرو

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب جنوب غربى بوكيو فى بيرو

ريختر

زلزال

أخبار العالم اليوم

بيرو



لا تفوتك
ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

ننشر نص خطاب رئيس الجمهورية لمجلس النواب بشأن التعديل الوزارى

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة