قتيلان و56 مصابا فى زلزال قوى هز ساحل جنوب بيرو





أ ف ب

هز زلزال قوته 7.1 درجة ساحل جنوب بيرو صباح اليوم الأحد فأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 56 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة الساحل الساعة 4:18 فجرا بالتوقيت المحلى (0918 بتوقيت جرينتش) على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة فى المحيط الهادى على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكارى.

وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقى حتفه فى بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة. وقال خورخى تشافيز رئيس معهد الدفاع المدنى فى بيرو لمحطة (آر.بي.بي)الإذاعية المحلية أن أنباء أفادت بسقوط قتيل ثان فى بلدة بيلا يونيون.

وذكر المعهد على تويتر أن 65 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

وقال تشافيز "هناك عدد من المنازل المتضررة ومن الممكن ارتفاع عدد الضحايا والمصابين".

وصرح وزير الصحة فى بيرو بأن هناك 17 مفقودا جراء انهيار منجم غير قانونى شرقى مدينة تشالا الساحلية بعد الزلزال.

وقالت أوسوريو إن الكهرباء انقطعت عن عدد من البلديات وانهارت طرق ومنازل من الطوب اللبن.

ومن الشائع وقوع الزلازل فى بيرو لكن منازل كثيرة فيها مبنية بمواد ضعيفة ولا يمكنها الصمود فى وجه الهزات الأرضية.

وقتل المئات فى منطقة إيكا بالبلاد إثر زلزال فى عام 2007.

وأشارت سلطات الملاحة فى بيرو إلى أن الزلزال لم يتسبب فى أمواج مد عاتية (تسونامي) على ساحل البلاد.

وشعر سكان شمال تشيلى المجاورة لجنوب بيرو بالزلزال اليوم. وذكرت سلطات الطوارئ الوطنية فى تشيلى أنه لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار بالبنية التحتية أو تعطيل للخدمات الأساسية. وقالت البحرية فى تشيلى إن الزلزال لم يتسبب فى تسونامى قبالة ساحل البلاد.