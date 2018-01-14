قاضى "كتائب حلوان" يحذر الدفاع من تزوير توكيلات المتهمين الهاربين





كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر محاكمة 215 متهما - بينهم 140 - بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وأكد رئيس المحكمة، أنه تم اكتشاف تزوير بعض التوكيلات الخاصة بالنسبة للمتهمين الهاربين فى قضايا آخرى، وحذر من تزوير التوكيلات، وطالب رئيس المحكمة بأن تكون التوكيلات الخاصة المقدمة للمحكمة عليها بصمة المتهم الهارب والمحامى الموكل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.