قاضى المعارضات ينظر اليوم تجديد حبس المتهمين بـ"تجارة الأعضاء"





كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين نظر أمر تجديد حبس المتهمين بشبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية، بعد أن أجل القرار فى الجلسة الماضية لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

كانت نيابة شرق القاهرة قررت حبس كل من "شعبان. م"، و"ياسر. ا"، المتهمين بتكوين شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية.

وكشفت التحقيقات عن بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى للاتجار فى الأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين بينهم طبيب.

وكانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس حيث لاحظت شخصا يمشى بطريقة غير طبيعية وبالاقتراب منه تلاحظ أنه مريض، وبسؤاله أقر بأنه تبرع بكلية مقابل 15 ألف جنيه، وأرشد عن الشقة التى أجرى فيها العملية.

وبمداهمة الشقة عثر رجال المباحث على 16 طفلا جميعهم أقل من 18 سنة، ويستعدون لإجراء عمليات التبرع بالأعضاء، 3 من المتهمين بينهم ربة منزل.

وباستجوابهم أقر المتهمون باستدراج ضحاياهم من أسفل كوبرى رمسيس، وإقناعهم ببيع الكلى مقابل 15 ألف جنيه.