video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قاضى المعارضات ينظر اليوم تجديد حبس المتهمين بـ"تجارة الأعضاء"

الأحد، 14 يناير 2018 10:56 م
قاضى المعارضات ينظر اليوم تجديد حبس المتهمين بـ"تجارة الأعضاء" محكمة - أرشيفية


كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
إضافة تعليق

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الاثنين نظر أمر تجديد حبس المتهمين بشبكة الاتجار فى الأعضاء البشرية، بعد أن أجل القرار فى الجلسة الماضية لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

كانت نيابة شرق القاهرة قررت حبس كل من "شعبان. م"، و"ياسر. ا"، المتهمين بتكوين شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية.

وكشفت التحقيقات عن بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى للاتجار فى الأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين بينهم طبيب.

وكانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة عين شمس حيث لاحظت شخصا يمشى بطريقة غير طبيعية وبالاقتراب منه تلاحظ أنه مريض، وبسؤاله أقر بأنه تبرع بكلية مقابل 15 ألف جنيه، وأرشد عن الشقة التى أجرى فيها العملية.

وبمداهمة الشقة عثر رجال المباحث على 16 طفلا جميعهم أقل من 18 سنة، ويستعدون لإجراء عمليات التبرع بالأعضاء، 3 من المتهمين بينهم ربة منزل.

وباستجوابهم أقر المتهمون باستدراج ضحاياهم من أسفل كوبرى رمسيس، وإقناعهم ببيع الكلى مقابل 15 ألف جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية بالخليفة للمحاكمة

اخبار مصر

اخبار الحوادث

امن القاهرة

تجارة الاعضاء البشرية



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة