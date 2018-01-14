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قائد تحرير نينوى: معالجة أكثر من 200 ألف نازح أثناء المعارك مع داعش فى العراق

الأحد، 14 يناير 2018 10:06 م
قائد تحرير نينوى: معالجة أكثر من 200 ألف نازح أثناء المعارك مع داعش فى العراق قوات الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلن قائد عمليات تحرير نينوى الفريق الركن عبد الأمير يارالله معالجة أكثر من 200 ألف نازح بالمستشفيات الميدانية أثناء المعارك مع تنظيم (داعش) الإرهابى فى مختلف المحافظات العراقية.


وقال يارالله - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - إن أطباء الحشد الشعبى تمكنوا ، بالتعاون مع وزارة الصحة ، من معالجة 200 ألف نازح عراقى فى المستشفيات الميدانية ، لافتًا إلى أن الفرق الطبية التابعة للحشد الشعبى حرصت على بناء العديد من المستشفيات الميدانية ، بالإضافة إلى تزويدها بالمعدات اللازمة من أجل معالجة النازحين العراقيين وكذلك قوات الحشد والجيش العراقى أثناء المعارك.


كانت مصادر بالمنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت فى وقت سابق عودة 3.22 مليون نازح عراقى إلى منازلهم منذ عام 2014 حتى نهاية ديسمبر 2017 ، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك 2.61 مليون شخص نازحين.


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