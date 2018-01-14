فيديو.. نائب وزير الإسكان الجديد: علمت باختيارى قبل حلف اليمين بـ 24 ساعة





كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عصام الجزار، نائب وزير الإسكان الجديد، إنه علم باختياره للمنصب الجديد قبل حلف اليمين بـ 24 ساعة، كاشفا عن أن رؤية تنمية شمال سيناء الاستراتيجية ستشهد انطلاقه كبيرة فى 2018، إضافة إلى خريطة تنمية جمهورية مصر العربية، لتحريك الاقتصاد المصرى للأمام.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار، أن مشروعات الأنفاق ومدينة شرق بورسعيد، بداية التنمية الحقيقية على أرض الفيروز، وتعمل وزارة الإسكان على ثلاثة محاور فى تنمية سيناء، الأول المحور الساحلى، والأوسط الذى توجد به الأنشطة الصناعية، والجنوبى برأس سدر ومنطقة النقب وخليج العقبة، فى إطار استراتيجية التنمية المتكاملة التى تهدف إلى دفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام.