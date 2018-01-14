فيديو.. الشرطة النسائية بإيران تعتدى بالضرب على فتاة لعدم ارتدائها الحجاب

فيديو.. الشرطة النسائية بإيران تعتدى بالضرب على فتاة لعدم ارتدائها الحجابالأحد، 14 يناير 2018 06:02 م
كتب آسر أحمد
اعتدت الشرطة الإيرانية على فتاة تسير فى شوارع ايران، لعدم ارتدائها للحجاب، وسيرها بدونه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقطع الفيديو الذى يوضح كم العنف الذى تعرضه له الفتاة من قبل الشرطة النسائية فى إيران.
وأثار الفيديو غضبا شاملا عبر مواقع التواصل المختلفة من جميع أنحاء العالم، وندد رواد تويتر بتلك الواقعة، مطالبين المجتمع الدولى بالتدخل لفرض عقوبات على إيران لتوسيع دائرة حرية المرأة.
وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن الفتاة تم اعتقالها لهذا السبب بعد الاعتداء عليها، بالإضافة إلى الاعتداء على مصور الفيديو.
فتاة إيرانية تتعرض للعنف من طرف شرطة الشريعة لإخلالها بالقانون الإسلامى فى عدم ارتداء الحجاب، كما تعرض مصور هذا المقطع لهجوم من عناصر من الشرطة— فقيه اليمامه (@FQEH_) January 14, 2018
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،#ايران pic.twitter.com/kgtM0PX6gR
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