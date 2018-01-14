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فصل الكهرباء عن مركز شباب ميت الخولى بدمياط بسبب مديونية قدرها 300 ألف جنيه

الأحد، 14 يناير 2018 09:20 م
فصل الكهرباء عن مركز شباب ميت الخولى بدمياط بسبب مديونية قدرها 300 ألف جنيه انقطاع الكهرباء - أرشيفية


دمياط - معتز الشربينى
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فوجئ اليوم الأحد مجلس إدارة مركز شباب ميت الخولى بدمياط بقيام كهرباء الزرقا بفصل التيار الكهربائى عن مركز الشباب، بسبب تأخر مديونيات المركز فى السداد لصالح شركة الكهرباء والتى تبلغ 300 ألف جنيه.

 

وقال محب سليم، رئيس مركز الشباب لـ"اليوم السابع": "إن هذه المديونية على المركز منذ ما يقرب من 30 عاما، وشركة الكهرباء تطالب بتسديدها الآن"، وأضاف أن المركز يضم مكتب بريد القرية والذى يقوم بصرف مستحقات المعاشات حاليا، وأن هذا المبلغ مغالى فيه على الرغم من أن قانون الهيئات الشبابية رقم 77 لسنة 1975 وقانون الرياضة الجديد والمعتمد من الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 71 لسنة 2017 يعطى إعفاء بنسبة 75% من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وهذه الهيئات الرياضية تتحصل على إعانات من الدولة ومبالغ زهيدة، وتساءل: كيف تدعم المراكز الشبابية من الدولة واللى تتحصل عليه يتم تسديده للكهرباء؟ مشيرا إلى خطورة غلق مركز الشباب فى وجه رواده.

 

وبالعرض على المهندس علاء الطملاوى، رئيس القطاع التجارى بشركة شمال الدلتا بالمنصورة، قرر إعادة توصيل التيار الكهربائى لمدة أسبوع ينتهى السبت المقبل لحين انتهاء صرف المعاشات.


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