غدا.. المحكمة الإدارية تنظر 3 طعون.. أبرزها ضد القفص الزجاجى لمحاكمة دومة





كتب أحمد عبد الهادى

تواصل دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار سعيد قصير، نظر الطعن رقم 17498 لسنة 63 قضائية، المقام من إنجى علاء صادق ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها.

كما تواصل ذات الدائرة نظر الطعن رقم 102233 لسنة 62 ق المقام من عائشة خيرت الشاطر، وتطالب فيه بزيارة أخيها محمد داخل السجن أسبوعيا بدون حاجز زجاجى فى سجن العقرب.

وأيضا تواصل دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار سعيد قصير، نظر الطعن رقم 10250 لسنة 63 قضائية عليا المقام من خالد على المحامى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجى أثناء محاكمة الناشط أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التى تعقد فى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة.