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غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الأحد، 14 يناير 2018 09:27 م
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى غادة والى وزيرة التضامن


كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها فخورة وسعيدة جداً باختيار الصديقتين الأستاذتين، الدكتورة إيناس عبد الدايم كأول امرأة وزيرة للثقافة، فاختيارها يعتبر رسالة قوية للداخل والخارج، وثقة كبيرة فى المرأة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التى لها خبرات دولية متميزة، ولديها رؤية للاقتصاد الكلى والسياحة، كأهم مكونات الاقتصاد.

 

وأضافت غادة والى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ON اليوم"، على فضائية "ON Live"، مع الإعلامية لبنى عسل: "متفائلة بوجودهما وسعيدة بمزيد من السيدات فى الحكومة، وما يهمنا الكفاءة والخبرة، والمسألة ليست عددا ولكن الجودة"، مؤكدة أن تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من رئيس الجمهورية.

 

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن برنامج التغذية المدرسية يغذى 10 ملايين تلميذ، وله أهمية كبيرة، موضحة أن تطبيق توزيع الوجبة المدرسية سيعمم على مستوى الجمهورية.


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