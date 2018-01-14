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خلال رحلة طلاب البكالوريوس بالأقصر وأسوان...

عميد فنون جميلة الزمالك: الطلاب المصابين باشتباه تسمم حالتهم الصحية جيدة

الأحد، 14 يناير 2018 11:10 م
عميد فنون جميلة الزمالك: الطلاب المصابين باشتباه تسمم حالتهم الصحية جيدة الدكتورة صفية القبانى عميد فنون جميلة الزمالك


كتبت - منى فهمى
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أكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الأحد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، استقرار حالة الطلاب المصابين باشتباه تسمم، وعودتهم لمنازلهم بالقاهرة سالمين، حيث تم تنظيم رحلة مؤخرًا لطلاب البكالوريوس دفعة 2018 إلى الأقصر وأسوان، فى إطار إهتمام الكلية بزيارة الطلاب لأهم الأماكن السياحية فى مصر، وخلال الرحلة أصيب الطلاب باشتباه تسمم.

وقالت عميد فنون جميلة الزمالك: لن نتهاون مع من تجاوز، وقابلتُ الطلاب والطالبات الذين كانوا فى الرحلة اليوم، وأعضاء اتحاد الطلبة المكلفين بمتابعة الرحلة، لمعرفة تفاصيل ما حدث، ونحن الآن فى انتظار نتائج تحاليل عينات الطلاب والطالبات وصورة الدم.

وأشارت إلى أنه تم أخذ عينات من الأغذية والمشروبات التى تناولها الطلاب، وتم التحفظ عليها بواسطة الطب الوقائى بوزارة الصحة بإدفو، وجارى التحقق من كون ذلك تسمم غذائى من عدمه، وسيتم مخاطبة الجهات المختصة والمسئولين لمحاسبة المتسببين فى هذه الواقعة، حال ثبوت إصابة الطلاب والطالبات بتسمم بالفعل، وتم التحفظ على جميع التقارير، وسنتابع نتائج التحاليل، ولن نتهاون مع من تجاوز.

أضافت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن حالة الطلاب والطالبات الصحية الآن مستقرة وجيدة، وجميعهم خرجوا من المستشفى فى نفس اليوم، بعد أخذ المحاليل، أضافت أن الطالبات والطلاب أبنائنا، ولن نسمح بحدوث أى مكروه لهم.


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