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الأحد، 14 يناير 2018 06:36 م
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عرض قطعة من علم بريطانيا المرفوع بمعركة الطرف الأغر فى مزاد

الأحد، 14 يناير 2018 02:49 م
عرض قطعة من علم بريطانيا المرفوع بمعركة الطرف الأغر فى مزاد علم بريطانيا


رويترز
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تعرض قطعة من علم المملكة المتحدة يعتقد أنها جزء من العلم الذى رفرف على سفينة القائد العسكرى البريطانى اللورد هوراشيو نيلسون خلال معركة الطرف الأغر الشهيرة فى مزاد تقيمه دار سوذبيز للمزادات هذا الشهر.

وتلك القطعة ضمن المجموعة التذكارية لنيلسون المعروضة للبيع فى المزاد والتى تشمل أسلحة وصندوقه الخاص وخطاباته الشخصية. وتعرض ضمن مزاد لمجموعة من الموروثات الملكية والأرستقراطية.

وأبعاد القطعة هى 86 سنتيمترا و92 سنتيمترا وتقدر دار المزادات سعرها بما يتراوح بين 80 ألف و100 ألف جنيه استرلينى (108 آلاف-135 ألف دولار)، وقال جابرييل هيتون وهو متخصص فى الكتب والمخطوطات فى سوذبيز لرويترز "للعلم قصة رائعة".

وتابع قائلا "لقد استخدم فى مراسم الجنازة العظيمة التى أقيمت لنيلسون بعد مقتله فى المعركة. وقطع العلم لأجزاء واحتفظ به البحارة الذين ظلوا يدينون بالولاء لقائدهم المحبوب الراحل الذى فقدوه".

وفى عام 2009 تم بيع آخر علم كامل كان يرفرف على سفن شاركت فى المعركة مقابل 384 ألف جنيه إسترلينى وهو ما فاق السعر التقديرى بعشرين مثلا.

ودارت معركة الطرف الأغر البحرية عام 1805 وتغلب فيها البريطانيون على أسطول فرنسى إسبانى يفوقهم عددا. وأصيب نيلسون إصابة قاتلة خلال المعركة مما خلد صورته كبطل قومى فى بريطانيا.

 


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