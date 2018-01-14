ضبط 8 أسلحة وتنفيذ 120 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة خلال حملة أمنية شنتها لضبط الخارجين عن القانون، 8 أسلحة نارية وبيضاء، و85 قضية مخدرات، كما تمكنت من تنفيذ 120 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى اشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة عن ضبط 71 قضية تموينية، وإزالة 230 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.