video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 أسلحة وتنفيذ 120 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالجيزة

الأحد، 14 يناير 2018 12:46 م
ضبط 8 أسلحة وتنفيذ 120 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالجيزة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة خلال حملة أمنية شنتها لضبط الخارجين عن القانون، 8 أسلحة نارية وبيضاء، و85 قضية مخدرات، كما تمكنت من تنفيذ 120 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التى اشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة عن ضبط 71 قضية تموينية، وإزالة 230 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "أمن القاهرة" تطارد المحتكرين وتضبط 102 طن دواجن ومواد غذائية

اخبار الحوادث

حملة امنية

اسلحة نارية

امن الجيزة



لا تفوتك
صحيفة إيطالية:صمت مها عبدالرحمن بقضية ريجينى "مريب"..وروما على الطريق الصحيح

صحيفة إيطالية:صمت مها عبدالرحمن بقضية ريجينى "مريب"..وروما على الطريق الصحيح

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج من حقهم تأييد مرشحى الرئاسة بمقار السفارات

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

أطفال ولكن أبطال.. أشبال سيناء يواجهون الإرهاب بالرياضة.. الكونغ فو سبيل أبناء الشيخ زويد نحو منصات التتويج.. 40 لاعبا يسطرون تاريخا جديدا للعبة ع البلاط وصالة مجهزة أقصى طموحاتهم..وبروس لى سيناء يحلم بأول لقب

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

تحقيقات النيابة في ضبط المتهمين بمحاولة الاستيلاء علي 60 فدانا بالعين السخنة.. الأراضي قيمتها مليار ونصف وحاول المتهمون الاستيلاء عليها بحجج أراضي مزورة ..وضباط الرقابة الإدارية يكشفون التزوير ويسجلون للمتهمين

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة