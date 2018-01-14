ضبط 5044 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

ضبط 5044 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعةالأحد، 14 يناير 2018 12:41 م
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة .
وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 5044 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 85 مخالفة تجاوز سرعات و 1925 مخالفة نموذج 125.
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 19 مركبات"توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور و 15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة و 68 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير و تم حجز 39 دراجة بخارية و سيارة
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