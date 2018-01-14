video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 20 قطعة سلاح و50 قضية تموينية فى حملة بالمنيا

الأحد، 14 يناير 2018 09:54 م
ضبط 20 قطعة سلاح و50 قضية تموينية فى حملة بالمنيا أسلحة -أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة والقضايا التموينية المتنوعة. 

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه يفيد ضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص عبارة عن 11 فرد خرطوش ومسدس وبندقيه خرطوش، كما تم ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 2450 مخالفة مرورية، و10 قضايا مخدرات من بينها 210 قرص مخدر، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب وفاة طفل بالمنيا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مخافظة المنيا

اخبار المنيا

مخالفات مرورية

امن المتيا



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة