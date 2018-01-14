ضبط 20 قطعة سلاح و50 قضية تموينية فى حملة بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، خلال حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون من ضبط عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة والقضايا التموينية المتنوعة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه يفيد ضبط 20 قطعة سلاح بدون ترخيص عبارة عن 11 فرد خرطوش ومسدس وبندقيه خرطوش، كما تم ضبط 50 قضية تموينية متنوعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 2450 مخالفة مرورية، و10 قضايا مخدرات من بينها 210 قرص مخدر، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.