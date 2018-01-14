ضبط 20 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

ضبط 20 سائقا يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعةالأحد، 14 يناير 2018 12:34 م
حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.
وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبى لـ 240 سائقًا، حيث ثبت تعاطى 20 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم
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