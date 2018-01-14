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الأحد، 14 يناير 2018 01:28 م
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ضبط 1904 قضايا تموينية بالجيزة و 7 مصانع ومخازن مواد غذائية فاسدة

الأحد، 14 يناير 2018 12:02 م
ضبط 1904 قضايا تموينية بالجيزة و 7 مصانع ومخازن مواد غذائية فاسدة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين فى ضبط 1904 قضيه تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 98 طن مواد غذائية وتموينية، خلال الحملات التى تمت على المحلات والأسواق والمصانع والمخابز والبدالين التموينيين .

وكلف اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة مديرية ومباحث التموين بتكثيف الحملات لضبط المخالفين ومحاصرة جشع بعض التجار المتلاعبين فى أسعار السلع الغذائية ومراقبة السوق.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة أنه تم ضبط 321 قضية تموينية لعدم حمل شهادة صحية و 329 لعدم الإعلان عن الأسعار و 134 قضية  منشأه بدون ترخيص و 153 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى .

وأشار التقرير أنه تم ضبط 791 قضية تموينية لبدالين تموينيين ومخابز بلدية ومطاحن بعد ارتكابهم مخالفات تموينية.

وقال مدير مباحث التموين، إنه تم ضبط 7 مصانع ومخازن مواد غذائية وصناعية وزراعية غير صالحة للاستخدام الآدمى وفاسدة بمضبوطات بلغت 38 طن بنطاق مركزى البدرشين وأطفيح ومدينة أكتوبر وحى بولاق الدكرور .

كما تم ضبط 50 ألف عبوة من مستحضرات تجميل وعطور ومواد تستخدم فى الأغراض الصناعية تسبب أمراض سرطانية لدى مصنع  بحى العمرانية .


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