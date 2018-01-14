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ضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكما بحملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 14 يناير 2018 09:16 م
ضبط 100 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكما بحملة أمنية بالإسماعيلية حبس


الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا منها 641 حكمًا جزئيًا و14 حكم مستأنف 136 حكم غرامات، 3هاربين من أحكام جنائية و21 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 3650 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

كما تم القبض على كلا من المتهم "احمد.س.ع"25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5263 لسنة2010 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "عربى.س.م"41 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5869 لسنة 2016 جنايات مركز ابوصوير والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "عاهة مستديمة" والمتهم "حسين.م.أ"31 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 3312 لسنة2017 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "مخدرات".

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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