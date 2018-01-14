ضبط صاحب مصنع ألبان لاستخدامه خامات مجهولة المصدر بأكتوبر





كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب مصنع ألبان باكتوبر، لاتهامه باستخدام خامات مجهولة المصدر فى تصنيع المنتجات، وضبط بحوزته طن من المواد مجهولة المصدر.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تفيد استخدام "درويش.ي" صاحب مصنع ألبان باكتوبر لمواد مجهولة المصدر فى التصنيع، وبمداهمة المصنع بعد الحصول على إذن من النيابة تم ضبط مالكه، وعُثر على طن من المنتجات والمواد الخام مجهولة المصدر، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.