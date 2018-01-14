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ضبط شخص أطلق على شقيقته النار بسبب رفضها الزواج من أحد أقاربها بأسيوط

الأحد، 14 يناير 2018 01:17 م
ضبط شخص أطلق على شقيقته النار بسبب رفضها الزواج من أحد أقاربها بأسيوط المتهم بعد القبض عليه


أسيوط – هيثم البدرى
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط بأسيوط، القبض على شخص أطلق على شقيقته النار وأصابها بطلق نارى باليد اليسرى بعد رفضها الزواج من أحد أقاربها.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم خالد شريت رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ بإصابة "ب .ع .ع" 31 سنة ربة منزل، مقيمة الحواتكة دائرة المركز، بطلق نارى باليد اليسرى، واتهام شقيقها "ع ع ع أ" 19 سنة عامل، مقيم بذات الناحية، لشقيقهما "أ ع ع أ" 24 سنة بائع خضار، مقيم بذات الناحية، بالتعدى عليها بسلاح نارى كان بحوزته، وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية، لرفضها الزواج من أحد أقاربها، وأضاف المبلغ بأن شقيقه ارتكب الواقعة بتحريض من أحد أقاربهم يدعى "ن ح م" المقيم بذات الناحية.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز منفلوط، من ضبط المتهم والسلاح المضبوط عبارة عن  طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب، وتحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.


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