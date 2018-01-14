ضبط حالة غش بكلية حاسبات القناة و750 طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول

قال الدكتورعبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، إنه تم تحرير حالة غش واحدة طوال فترة الامتحانات لطالبة بالفرقة الثالثة، وتم إحالتها لمجلس تأديب، وتسيير أعمال الكنترول بالكلية بشكل منتظم، وتتم أعمال الرصد أولا بأول لكل مادة دراسية.

وتواصل جامعة قناة السويس امتحانات الفصل الدراسى الأول، بكليات الجامعة بمتابعة من الدكتور ممدوح غراب، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن 750 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات لمرحلة البكالوريوس بالفرق الدراسية الأربعة فى الكلية، بما يقارب 180 طالبا بكل فرقة، حيث يؤدى طلاب الفرقة الأولى والثالثة امتحاناتهم أيام الاثنين والخميس، وطلاب الفرقة الثانية والرابعة امتحاناتهم أيام الأحد والأربعاء.

وأكد، فى بيان له اليوم، على أنه تم توفير عوامل الأمان والسلامة داخل اللجان، وتزويدها بصواعق كهربائية للذباب والناموس استجابة لشكاوى الطلاب من زيادة الحشرات لموقع الكلية بجوار مزارع كلية الزراعة، وأنه قام بتفقد سير الامتحانات داخل اللجان، مشيرا إلى أن الامتحانات النظرية بالكلية تستمر لمدة 3 أسابيع سبقتها الامتحانات العملى والشفوى الذى يحتسب لها 40% و60% للنظرى، من إجمالى الدرجة الكلية للمادة، بشرط حصول الطالب على 50%، من درجات الامتحان النظرى حتى يتم احتساب درجات الشفوى والعملى التى حصل عليها الطالب.