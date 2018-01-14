صور.. ملايين المسلمين يشاركون فى المؤتمر العالمى لأهل الدعوة ببنجلادش





رويترز

اختتمت يوم الأحد المرحلة الأولى من بيشوا اجتماع (المؤتمر العالمى لأهل الدعوة) السنوى، والتى عُقدت على مدى ثلاثة أيام فى بنجلاديش، بإقامة الدعاء الختامى.

ودعا ملايين المشاركين فى الاجتماع الذى بدأ يوم الجمعة، والذى يعد ثانى أكبر تجمع سنوى للمسلمين فى العالم بعد الحج، الله بأن يسبغ نعمه على الأمة الإسلامية ويحقق الرخاء.

وأمّ الدعاء الذى أُقيم فى الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلى واستمر نحو نصف ساعة يوم الأحد هذا العام الشيخ حافظ محمد زبير وهو إمام مسجد كاكريل فى بنجلاديش.



تجمع سنوى لجماعة التبليغ ببنجلادش

وكان من المقرر أن يؤم الدعاء هذا العام أيضا رجل الدين الهندى مولانا محمد سعد الكاندهلوى، وهو من علماء الهند الأجلاء وأمّ الدعاء فى العامين الماضيين، لكنه غادر بنجلادش يوم السبت وسط احتجاجات من جانب فصيل من أتباع جماعة التبليغ والدعوة. وتقود هيئة متشددة فى بنجلادش ذلك الفصيل الذى يتهم سعد بالإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل حول القرآن والسُنة.

وتوافد المصلون على ضفاف نهر توراج فى تونجى، وهى ضاحية شمالية من ضواحى العاصمة داكا، قادمين على متن حافلات مكتظة وقطارات وزوارق، لحضور المناسبة لمناقشة التعاليم الإسلامية، والحث على الاجتهاد فى الدعوة لدين الله فى جميع أنحاء العالم.



تجمع لجماعة التبليغ ببنجلادش

ويقام (بيشوا اجتماع) فى نفس المكان منذ عام 1966 ،وينظمه المجلس العالمى للتبليغ والدعوة، الذى يُبّلغ تعاليم الإسلام وسيرة النبى محمد.

وقالت امرأة مشاركة فى الاجتماع تدعى نوبور "يجتمع مسلمون من كافة أنحاء العالم هنا،ندعو أيضا للجميع، نرفع أكف الضراعة إلى الله معا ليستجيب لدعاءنا ويجعل مستقبلنا أفضل من حاضرنا".

وقال رجل يدعى معشوق كمال "هذا أكبر تجمع للمسلمين بعد الحج. هنا سندعو الله من أجل أن يُحّسن بلدنا والعالم الإسلامى بأسره".

وتُنظم المرحلة الثانية من (بيشوا اجتماع) بدءا من يوم 20 يناير وتُختتم يوم 22 ينايربمناجاة أخرى.

ونُظم أول (بيشوا اجتماع) فى مسجد كاكريل ببنجلادش فى 1946.

ومنذ عام 2011 تقرر إقامة الاجتماع على مرحلتين لتفادى الزحام الشديد وتحسين الإدارة وتعزيز الأمن.

ويقول المنظمون إن هذا الاجتماع يركز على الدعوة إلى الله ونشر هدى النبى محمد والحث على الصلاة، والتأمل والتفكر فى عظيم خلق الله، ولا يسمح بمناقشة الأمور السياسية.



زحام شديد للمهرجان



زحام شديد