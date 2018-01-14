صور.. قرية محلة القصب بالمحلة تغرق فى مياه الصرف الصحى





الغربية - عادل ضرة

تعيش محلة القصب التابعة لمركز المحلة، بمحافظة الغربية، فى مأساة حقيقية وكارثة بيئية إثر طفح مياه المجارى وغرق شوارع القرية ومنازلها نتيجة عدم قيام الشركة المسئولة، باستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف إلى جانب طفح البلاعات وعدم تغطيتها وردم البلاعات بالرمال، مما أدى إلى طفح المجارى وامتلاء شوارع القرية بها، دون تدخل من المسئولين رغم الاستغاثات العديدة التى أرسلها الأهالى للمحافظ ومجلس مدينة المحلة.

واكتفى مجلس مدينة المحلة بإرسال سيارات كسح لشفط المياه على مدار 15 يوما كاملة، إلا أن الكارثة مازالت مستمرة ولم يتحرك المسئولون بالشركة المنفذة للمشروع، أو الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المياه لحل الأزمة.

يقول سليمان راضى أحد أبناء القرية إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات لجميع المسئولين بداية من محافظ الغربية والشركة المسئولة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون تدخل من أحد.

واستغاث مجدى حامد من أبناء القرية بمحافظ الغربية بعد غرق منزله بالصرف الصحى، وأصبح مهددا بالانهيار بسبب طفح المياه فيه.

أما السيد عوض فطالب بتدخل اللواء احمد صقر محافظ الغربية لاستكمال انشاء المدرسة الابتدائى والمسندة إلى هيئة الأبنية التعليمية، لافتا أن الهيئة قامت بعمل الأساسات فقط ونظرا للمماطلة فى الأعمال سقط فيها طفل ولقى حتفه، مطالبا بسرعة الانتهاء من بناء المدرسة وإدخالها الخدمة لتخفيف عبء انتقال الأطفال إلى القرية المجاورة للذهاب للمدرسة.























