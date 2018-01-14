video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قرية محلة القصب بالمحلة تغرق فى مياه الصرف الصحى

الأحد، 14 يناير 2018 02:00 ص
صور.. قرية محلة القصب بالمحلة تغرق فى مياه الصرف الصحى قرية قرية محلة القصب بالمحلة تغرق فى المجارى


الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

تعيش محلة القصب التابعة لمركز المحلة، بمحافظة الغربية، فى مأساة حقيقية وكارثة بيئية إثر طفح مياه المجارى وغرق شوارع القرية ومنازلها نتيجة عدم قيام الشركة المسئولة، باستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف إلى جانب طفح البلاعات وعدم تغطيتها وردم البلاعات بالرمال، مما أدى إلى طفح المجارى وامتلاء شوارع القرية بها، دون تدخل من المسئولين رغم الاستغاثات العديدة التى أرسلها الأهالى للمحافظ ومجلس مدينة المحلة.

واكتفى مجلس مدينة المحلة بإرسال سيارات كسح لشفط المياه على مدار 15 يوما كاملة، إلا أن الكارثة مازالت مستمرة ولم يتحرك المسئولون بالشركة المنفذة للمشروع، أو الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المياه لحل الأزمة.

يقول سليمان راضى أحد أبناء القرية إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات لجميع المسئولين بداية من محافظ الغربية والشركة المسئولة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ولكن دون تدخل من أحد.

واستغاث مجدى حامد من أبناء القرية بمحافظ الغربية بعد غرق منزله بالصرف الصحى، وأصبح مهددا بالانهيار بسبب طفح المياه فيه.

أما السيد عوض فطالب بتدخل اللواء احمد صقر محافظ الغربية لاستكمال انشاء المدرسة الابتدائى والمسندة إلى هيئة الأبنية التعليمية، لافتا أن الهيئة قامت بعمل الأساسات فقط ونظرا للمماطلة فى الأعمال سقط فيها طفل ولقى حتفه، مطالبا بسرعة الانتهاء من بناء المدرسة وإدخالها الخدمة لتخفيف عبء انتقال الأطفال إلى القرية المجاورة للذهاب للمدرسة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مأساة سيدة بسوهاج تعيش فى غرفة مظلمة بدون مياه بجوار المدافن

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

قريه محله القصب

محافظ الغربيه



لا تفوتك
رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

رسميا.. رئيس البرلمان يدعو لجلسة مبكرة غدا للتصويت على التعديل الوزارى

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

وزيرة التخطيط: لن يتم تعيين موظف جديد بالحكومة دون تدريبه بأكاديمية الرئيس

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

محمود الخطيب × 43 يوم رئاسة للأهلى = 4 بطولات

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

صاحبته الأمريكية اتهمت جارتها بقتله.. النيابة تأمر بعرض كلب على الطب البيطرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة