صور.. "فتى الجليد" يمشى لمدرسته 4.5 كيلومتر فى البرد القارس بالصين





كتبت – شرويت ماهر

"فتى الجليد" أو "ذو الشعر المتجمد" هكذا أطلق على الطفل الصينى "فو هنج"، بعدما دخل على أصدقائه بالمدرسة وشعره يغطيه الجليد، ويداه متشققتان، وهو ما جعل أصدقاءه يضحكون فى البداية، ولكن قصته جعلت الكثير يقفون له احتراما.



فتى الجليد

"اعتقدت أن الجو مشمس قبل أن أخرج من منزلى، وهو ما جعلنى أرتدى ملابس خفيفة نوعا ما" هكذا تحدث الطفل "فو هنج" والذى خرج من منزله صباحا ليذهب لمدرسته بمدينة "يوننان" فى الصين، واضطر ليمشى 4.5 كم سيرا على الأقدام، لحضور امتحانه فى الصف الثالث الابتدائى.



الطفل داخل منزله

صورة الطفل وهو مغطى بالجليد، أثارت تعاطف رواد مواقع السوشيال ميديا، بعد أن قام مدرس الطفل بنشر الصورة ، وأكد أن الجو كان 9 درجة مئوية فى الصباح، وكان اليوم الأول من الامتحان النهائى، وهو يعيش بعيد جدا عن المدرسة، مما أدى إلى إصابته بالصقيع".



المدرسة الخاصة بالطفل

يقوم الطفل فو هنج، بمساعدة جدته فى الاعمال الزراعية، بجانب دراسته، ويعيش فى منزل من الطين، ويأمل فى بحلول السنة الجديدة بتحقيق النجاح فى الدراسة والحصول على الكثير من المال للمساعدة فى علاج جدته، وهو ما عمل على كسب تعاطف المواطنين.



أيدى الطفل مشققة بسبب البرد

ووفقا لموقع "آسيا وان نيوز" أطلقت مؤسسة يوننا للتنمية الشبابية بالصين حملة تبرعات لمساعدة الطفل والمدرسة التى يذهب إليها والتى لا يوجد بها وسائل تدفئة.