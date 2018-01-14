video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 05:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. "فتى الجليد" يمشى لمدرسته 4.5 كيلومتر فى البرد القارس بالصين

الأحد، 14 يناير 2018 05:46 م
صور.. "فتى الجليد" يمشى لمدرسته 4.5 كيلومتر فى البرد القارس بالصين فتى الجليد


كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

"فتى الجليد" أو "ذو الشعر المتجمد" هكذا أطلق على الطفل الصينى "فو هنج"، بعدما دخل على أصدقائه بالمدرسة وشعره يغطيه الجليد، ويداه متشققتان، وهو ما جعل أصدقاءه يضحكون فى البداية، ولكن قصته جعلت الكثير يقفون له احتراما.

فتى الجليد
فتى الجليد

 

"اعتقدت أن الجو مشمس قبل أن أخرج من منزلى، وهو ما جعلنى أرتدى ملابس خفيفة نوعا ما" هكذا تحدث الطفل "فو هنج" والذى خرج من منزله صباحا ليذهب لمدرسته بمدينة "يوننان" فى الصين، واضطر ليمشى 4.5 كم سيرا على الأقدام، لحضور امتحانه فى الصف الثالث الابتدائى.

 

الطفل داخل منزله
الطفل داخل منزله

 

صورة الطفل وهو مغطى بالجليد، أثارت تعاطف رواد مواقع السوشيال ميديا، بعد أن قام مدرس الطفل بنشر الصورة ، وأكد أن الجو كان 9 درجة مئوية فى الصباح، وكان اليوم الأول من الامتحان النهائى، وهو يعيش بعيد جدا عن المدرسة، مما أدى إلى إصابته بالصقيع".

 

ألمدرسة الخاصة بالطفل
المدرسة الخاصة بالطفل

 

 يقوم الطفل فو هنج، بمساعدة جدته فى الاعمال الزراعية، بجانب دراسته، ويعيش فى منزل من الطين، ويأمل فى بحلول السنة الجديدة بتحقيق النجاح فى الدراسة والحصول على الكثير من المال للمساعدة فى علاج جدته، وهو ما عمل على كسب تعاطف المواطنين.

 

أيدى الطفل مشققة بسبب البرد
أيدى الطفل مشققة بسبب البرد

 

ووفقا لموقع "آسيا وان نيوز" أطلقت مؤسسة يوننا للتنمية الشبابية بالصين حملة تبرعات لمساعدة الطفل والمدرسة التى يذهب إليها والتى لا يوجد بها وسائل تدفئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشاهير البرلمان على "سوشيال ميديا".. صفحات النواب تمتلئ بالفعاليات ونشر أخبار دوائرهم.. الأعضاء يستخدمون "فيس بوك" للتواصل مع أهالى الدوائر وتلقى شكاوى وطلبات المواطنين والرد على الأسئلة

الصين

فتى الجليد

سوشيال ميديا

تعاطف

تبرعات

فيس بوك



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

فوائد الجرجير عديدة منها الوقاية من سرطان الثدى والمستقيم

فوائد الجرجير عديدة منها الوقاية من سرطان الثدى والمستقيم

صور.. حاتم بن عرفة يحقق إنجازا تاريخيا بعيدا عن كرة القدم

صور.. حاتم بن عرفة يحقق إنجازا تاريخيا بعيدا عن كرة القدم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة