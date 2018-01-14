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صور.. فاطمة وأولادها الخمسة بدمياط يبحثون عن لقمة عيش وبطانية تقيهم البرد

الأحد، 14 يناير 2018 08:11 م
صور.. فاطمة وأولادها الخمسة بدمياط يبحثون عن لقمة عيش وبطانية تقيهم البرد الحاجه فاطمة


دمياط عبده عبد البارى
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فاطمة الخضيرى 53 سنة ربة منزل مطلقة وتعول 5 أبناء لا يجدون قوت يومهم ويعيشون فى منزل متهالك بمدينة دمياط لا يصلح للاستخدام الآدمى.

معاناة الحاجة فاطمة لا تتوقف عن حالتها المرضية السيئة والمزمنة حيث تعانى من مرض السكر وتليف بالكبد فبرد الشتاء القارس يحاصرهم والجوع يسكن بطونهم يبحثون عن لقمة تعينهم على الحياة.

بنظرة حزينة تروى الحاجة فاطمة مأساتها لـ"اليوم السابع" رافضة التصوير وكشف وجهها، قائلة: "ليس لى وأبنائى الخمسة من عائل إلا الله".

وتابعت قائلة: البيت واقع عاوز يتصلح واشترينا سرير قديم ولكن احتاج لمفروشات من مرتبة وبطاطين كما لا يوجد أنبوبة لبوتجاز المطبخ.

رقم اللتواصل 01066444559

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