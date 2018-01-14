صور.. عاصفة ثلجية تضرب المجر





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت المجر، اليوم الأحد تغيير جذرى فى الأحوال الجوية ،حيث تساقطت كمية كبير من الثلوج بشكل كثيف على البلاد، مما أدى إلى إصابة الحركة المرورية بشلل تام.

ومن المتوقع أن تلغى شركات طيران عشرات الرحلات ، خاصة بعد انقطاع الكهرباء عن آلاف الناس، مع بدء هبوب عاصفة قوية.

وأطلق خبراء الأرصاد اسم "قنبلة الطقس" على العاصفة سريعة التطور التى تصاحبها رياح عاتية وثلوجا.

وتتعرض شرق كندا، منذ أيام لعاصفة قوية تصحبها رياح سرعتها نحو 100 كيلومتر فى الساعة، وصلت قادمة من الولايات المتحدة، وذكرت وسائل إعلام، أن درجات الحرارة فى تورونتو، أكبر مدن كندا، وصلت قبل أيام إلى 23 درجة مئوية تحت الصفر، لتسجل مستوى قياسيا فى مثل هذا التاريخ.

كما شهدت مناطق واسعة فى شرق كندا، انخفاضاً كبيراً فى درجات الحرارة، وصل إلى مستويات قياسية فى تورونتو، بينما أسقطت رياح قوية خطوطا للكهرباء، مما تسبب فى انقطاع التيار عن أكثر من 85 ألف شخص فى منطقة نوفا سكوشيا يوم الجمعة الماضى.



الثلوج تغطى الأشجار



تساقط الثلوج فى المجر



ثلوج كثيفة على السيارات



ثلوج